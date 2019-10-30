"Слуга народа" поддержит снятие неприкосновенности с Дубневича

Фракция "Слуга народа" будет голосовать в Верховной Раде за лишение неприкосновенности народного депутата из группы "За будущее" Ярослава Дубневича.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко.

"Будем поддерживать снятие неприкосновенности. И я думаю, что большинство депутатов поддержат остальные меры, если прокуратура будет просить об этом".

17 октября генпрокурор Руслан Рябошапка направил в Раду представление, по которому нардепы должны дать согласие на привлечение Дубневича к уголовной ответственности. Впоследствии Рябошапка сообщил, что на этапе регистрации в Верховной Раде сейчас находится три представления на народного депутата Ярослава Дубневича.

Дубневич заявлял, что 17 и 18 октября был в Раде, но не получал копии представления генпрокурора на привлечение его к уголовной ответственности.

Он отвергает все подозрения и обвинения и считает это политическим заказом.

Дубневич - народный депутат трех созывов Верховной Рады. В 2019 году, как и в 2014 году, попал в Раду по мажоритарной системе в округе No120. Сейчас он член депутатской группы "За будущее". Национальное антикоррупционное бюро подозревает депутата Верховной Рады Ярослава Дубневича в присвоении 93,2 млн гривен филиала "Укрзализныци".

Рубрика

https://rubryka.com