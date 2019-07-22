"Слуга народа" сможет сформировать единоличное большинство в Раде - СМИ

Пропрезидентская партия "Слуга народа" сможет сформировать большинство в Верховной Раде девятого созыва без привлечения партий-партнеров.

Таковы предварительные результаты выборов по партийным спискам и в мажоритарных округах, которые приводит утром 22 июля сайт Центральной избирательной комиссии, сообщает Радио Свобода.

Более 120 мест "Слуга народа" получит по результатам голосования за списки политических партий. Еще более 110 депутатов партия Зеленского проводит в парламент в мажоритарных округах. Таким образом, "Слуга народа" будет иметь более 230 мест в новой Верховной Раде, этого достаточно для единоличного формирования руководящих органов парламента и назначения правительства.

Союзников пропрезидентская сила вынуждена будет искать для вероятных изменений к Конституции. Для этого необходима поддержка более 300 депутатов парламента.

После подсчета свыше 48% протоколов партия "Слуга народа" имеет поддержку более 42% участников голосования. Читайте также: Парламентские выборы в Украине состоялись - ЦИК

21 июля в Украине состоялись досрочные парламентские выборы. На должности народных депутатов претендуют почти 6 тыс. кандидатов.