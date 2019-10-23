"Слуга народа" соберется в понедельник: среди вопросов - позиция по комментария Шевченко

Фракция "Слуга народа" соберется на заседание в понедельник, 28 октября. Среди вопросов для обсуждения будет и позиция фракции по комментарию народного депутата Евгения Шевченко российскому телеканалу. Об этом заявил заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в комментарии журналистам, передает корреспондент УНН.

"Фракция не собиралась. В понедельник будем решать, что дальше делать организационно", - отметил Корниенко.

По его словам, специфика российского государственного телевидения заключается в замене журналистики пропагандой, что делает невозможным адекватное ретрансляцию комментариев спикеров с отличной от российской официальной точки зрения.

"Была у нас запрет на уровне фракции с кем общаться или не общаться? - Не была. Была рекомендация господину Евгению не общаться с этим каналом? - Была. Он спрашивал, мы сказали свою позицию, что лучше этого не делать", - отметил Корниенко.

При этом он добавил, что лишить мандата народного депутата фракция не может, впрочем может исключить из фракции.

Ранее народный депутат от "Слуга народа" Евгений Шевченко обнародовал у себя на Facebook-странице пост, в котором рассказал, что оказывал комментарий одном из российских телеканалов по поводу разведения войск в Донбассе. Он отметил, что решение далось ему нелегко и отметил при этом, что отдельные его заявления по позициям по Донбассу и Крыму пропагандисты вырезали из эфира. Сейчас соответствующий пост нардепа недоступен.

Напомним, также во фракции заявили, что в случае подтверждения фактов взяточничества со стороны членов Комитета по вопросам финансов фракция "Слуга народа" сделает организационные выводы по этим народным депутатам.