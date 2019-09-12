"Слуга народа" собирает заседание фракции из-за кнопкодавов

"Слуга народа" собирает заседание фракции, на котором планируют заслушать нардепов-кнопкодавов Елену Копанчук и Сергея Литвиненко и определить им наказание.

Об этом в кулуарах сообщил представитель партии Михаил Радуцкий.

"Мы шли на выборы и обещали, что не будем участвовать в таких вещах, которые были в прошлом созыве. Мне очень стыдно за то, что произошло вчера с нашими коллегами. Сегодня у нас будет сбор фракции. Думаю, в перерыве заседания. Будем решать, что делать. Это недопустимо и не может повторяться", - сказал Радуцкий.

Он отметил, что считает прогул меньшим злом, чем кнопкодавство. И фракция должна определить наказание для кнопкодавов.

"Даже не хочу рассказывать, какая дискуссия у нас была всю ночь в месенджарах", - добавил он.

11 сентября двое народных депутатов от "Слуги народа" голосовали за коллег. Елена Копанчук давила кнопку соседа во время голосования за законопроект о строительных нормах по совершенствованию нормирования в строительстве. Сергей Литвиненко кнопкодавил за включение в повестку дня законопроекта о внесении изменений в Конституцию относительно уполномоченных ВР и его направления в Конституционный суд.