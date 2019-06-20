"Слуга народа" теоретически может объединиться с партией "Голос", - Разумков

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков допускает объединение этой политсилы с партией "Голос" Святослава Вакарчука. Об этом Разумков заявил в ходе прямой линии, передает "Интерфакс-Украина".

"Вопрос же не с кем ты будешь объединяться, вопрос - зачем ты будешь объединяться. Если те задачи и цели, которые они будут ставить перед собой, совпадут с ценностными базисами партии "Слуга народа", то, теоретически, объединение возможно", - сказал Разумков.

Кроме того, на вопрос, планируется ли объединение с теми, кто уже был депутатом, он сказал: "С кем мы будем объединяться, я вам сейчас не отвечу. Я бы хотел увидеть, за кого проголосует украинское общество, и с теми, за кого люди проголосуют, нам будет по пути".

Согласно данным последних опросов, в Верховную Раду проходят пять политсил, лидирует партия "Слуга народа".

В то же время "Голос" Святослава Вакарчука преодолевает 5% барьер.