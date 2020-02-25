"Слуга народа" теряет поддержку

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в феврале, в парламент прошли бы только четыре партии: Слуга народа, Оппозиционная платформа - за жизнь, Европейская солидарность и Батькивщина.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Среди тех, кто определился с выбором и пришел бы голосовать, президентская партия получила бы 39,1% голосов - это на 4,1% меньше, чем результат СН на выборах в Раду в июле прошлого года (43,16%).

Три оппозиционные партии могли бы немного улучшить свой результат: на 2,5% выросла поддержка ОПЗЖ (15,6% в феврале против 13,05% на выборах), на 2,7% - поддержка Евросолидарности (10,8% против 8,1%), на 0,8% - поддержка Батькивщины (9% против 8,18%).

Партия Голос, на выборах получившая 5,82% голосов и прошедшая в Раду, в феврале шансов на попасть в парламент не имела бы: за нее готовы проголосовать только 0,9% опрошенных. Зато к 5% барьеру приблизились Сила и Честь (4,6% против 3,82% на выборах) и Радикальная партия (4,2% против 4,01% на выборах).

Опрос проводился с 8 по 18 февраля, в нем приняли участие 2038 человек из 110 населенных пунктов Украины (кроме оккупированных территорий). Ошибка выборки не превышает 3,5% для показателей, близких к 50%, 2% для близких к 10%, 1,4% для близких к 5%.

