Слуга народа уже готовит черновик коалиционного соглашения - Разумков

Президентская партия Слуга народа уже начала подготовку проекта коалиционного соглашения.

Об этом в комментарии theБабель рассказал глава партии Дмитрий Разумков.

"Черновик коалиционного соглашения пишется, некоторые вещи уже подготовлены. Далее мы будем смотреть или самостоятельно формировать большинство, или с кем-то обсуждать", - отметил он.

По словам Разумкова, партия готова обсуждать коалиционное соглашение с теми политическими силами, которые близки по идеологическим и морально-этическим ценностям.

Он допустил, что Слуга народа "теоретически" может вступить в коалицию с партией Голос Святослава Вакарчука.

21 июля в Украине прошли внеочередные парламентские выборы.

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По данным Национального экзитпола, в Верховную Раду нового созыва проходят пять партий.

Партия Слуга народа набирает 44,2% голосов, Оппозиционная платформа - За жизнь - 11,4%, Европейская солидарность - 8,8%, Батькивщина - 7,4%, Голос - 6, 5%.