"Слуга народа" заявила о массовых фальсификациях в округе, где проигрывает Пашинский

По информации избирательного штаба партии Слуга народа на территориальном избирательном округе No 64, где проигрывает нардеп Сергей Пашинский, готовятся массовые фальсификации.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

По словам председателя ОИК по состоянию на 8 утра понедельника, 22 июля было обработано 60% протоколов. Поэтому было принято решение объявить перерыв в работе комиссии с 9:00 до 14:00, мол, члены комиссии устали.

По информации, кандидата, который баллотируется в этом округе от Слуги народа Вячеслава Сигачова, протоколы, которые доставляют из участков, на входе в окружную избирательную комиссию забирают неизвестные люди, которые не являются членами комиссии.

"Здесь все под усиленной охраной по периметру. Под зданием ОИК находится около 50 человек. Все серверы, где находятся протоколы также под усиленной охраной. У меня есть опасения, что протоколы могут быть уничтожены", - заявил Вячеслав Сигачов.

Он также сообщил, что протоколы на входе в комиссию забирает доверенное лицо другого кандидата в народные депутаты, который баллотируется в этом же округе.

Местные журналисты говорят, что члены ОИК массово переписывают протоколы, на их вопрос, почему это происходит - от ответа уклоняются.

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