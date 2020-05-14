Слуга народу буде висувати свого кандидата в мери у всіх містах України

Партія Слуга народу буде висувати своїх представників на виборах мерів у всіх містах України.

Про це повідомив глава партії Олександр Корнієнко в інтерв'ю Апостроф .

За його словами, інформацію про потенційних кандидатів збирають з декількох джерел.

При цьому, що в основному необхідним критеріям відповідають не чинні політики.

«Це може бути бізнесмен або управлінець. Або відома людина в місті. У них є якийсь портрет, за яким ми все це робимо. Потім ми відбираємо шорт-листи таких людей і проводимо з ними переговори », - сказав Корнієнко.

Напередодні глава партії Слуга народу Олександр Корнієнко розповів НВ, що для нього ідеальний список кандидатів на виборах до Київської міської ради - це «список київського Фейсбуку».

Раніше в Слузі народу заявили, що місцеві вибори пройдуть 25 жовтня поточного року .

Проект рішення про проведення місцевих виборів буде винесено на розгляд парламенту до кінця червня, до тих пір буде тривати обговорення документа.

На початку року президент Володимир Зеленський заявив, що сподівається провести вибори на Донбасі восени цього року одночасно з місцевими виборами у всій країні.