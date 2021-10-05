"Слуга народу" і "Довіра" ініціювали термінове проведення погоджувальної ради

Фракція "Слуга народу" і група "Довіра" ініціюють термінове проведення 5 жовтня засідання погоджувальної ради парламенту.

На засідання можуть запропонувати винести попередньо надісланий членам ради проєкт порядку денного пленарних засідань Верховної Ради на 5-8 жовтня, заявив народний депутат Олександр Качура, передає "Інтерфакс-Україна". Парламентарій надав копію спільної заяви "Слуги народу" й "Довіри".

"Засідання погоджувальної ради скликає голова парламенту. У разі його відсутності - перший заступник Ради або з ініціативи представників двох чи більше депутатських фракцій (груп) у разі необхідності. Фракція "Слуга народу" й депутатська група "Довіра" терміново й невідкладно ініціюють скликання засідання погоджувальної ради", - ідеться в документі, підписаному Давидом Арахамією та Олегом Кулінічем.

У вівторок перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук достроково закрив засідання через неузгодженість порядку денного. Засідання закрили о 14:00 замість 15:00.