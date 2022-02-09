"Слуга народу" скликає конференцію Київської міськорганізації для ухвалення рішення щодо Трубіцина

Речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук у своєму Telegram-каналі оприлюднила розпорядження голови політпартії "Слуга народу" Олени Шуляк про скликання позачергової конференції Київської міської організації партії "Слуга народу" для розгляду інциденту з викриттям в отриманні неправомірної вигоди депутата Київської міської ради від політсили Владислава Трубіцина та схвалення відповідних рішень щодо нього.

"Ми вважаємо, що політична відповідальність повинна бути набагато швидшою, ніж кримінальна чи адміністративна. Особливо за діяння, які можна розглядати як корупційні", - оприлюднила Палійчук заяву Шуляк у Telegram у вівторок увечері.

За її словами, у партії чекають "всебічного та ретельного розслідування справи антикорупційними та правоохоронними органами". Також Шуляк висловила сподівання, що професійна та неупереджена робота детективів НАБУ, прокурорів САП, суддів та адвокатів "дозволить отримати справедливий вирок - обвинувальний чи виправдальний ".

Водночас політик висловила думку, що викриття Трубіцина як депутата Київради від "Слуги народу" в отриманні неправомірної вигоди є "підтвердженням того факту, що у владі міста процвітає корупція, в якій замішані підлеглі міського голови". "Сподіваюся, реакція міського голови Києва на корупцію в комунальних підприємствах буде такою ж швидкою", - написала Шуляк.

Як повідомлялося, детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП викрили Трубіцина на одержанні неправомірної вигоди. "Депутат Київради у змові зі своїм помічником, директором КП та заступниками директорів двох КП та наближеної до депутата особи організували схему одержання неправомірної вигоди за забезпечення перемоги в електронних торгах на право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі заздалегідь визначених компаній та забезпечення безперешкодного використання цих точок. Слідство встановило сім таких локацій у Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському та інших районах. За свої послуги учасники злочинної схеми просили надати 1,39 млн грн на рік. Зазначених осіб було викрито під час передачі частини обумовлених коштів, а саме 1,26 млн грн", - йдеться у повідомленні САП.

За даними відомства, встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до скоєння злочину.

ЗМІ повідомили про затримання неофіційного помічника Трубіцина, а також, що сам депутат нині нібито розшукується.