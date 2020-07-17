"Слуга народу" висунула Верещук кандидатом в мери Києва

Вона перемогла на праймеріз з великим відривом - набрала удвічі більше голосів, ніж наступний кандидат, Олександр Дубінський

Ввечері у четвер, 16 липня, під час засідання фракції "Слуга народу" пройшли праймеріз, на яких партія визначилася із кандидатом на посаду мера Києва. Ним стала Ірина Верещук.

Участь у праймеріз, окрім пані Верещук, брали ще четверо представників партії - Микола Тищенко, Олександр Дубінський, Олександр Качура та Дмитро Гурін.

Також ЗМІ повідомляли, що участь в голосуванні може взяти й головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Він не є членом "Слуги народу", але останнє опитування Центру Разумкова показало, що він наразі має третє місце в рейтингу потенційних кандидатів на посаду мера столиці - тому можливість його висунення до останнього не виключали.

Засідання фракції відвідав Володимир Зеленський. Він розповів, що Верещук перемогла з великим відривом - набрала удвічі більше голосів, ніж наступний кандидат, Олександр Дубінський.

Переможця праймеріз визначали шляхом таємного голосування, враховуючи при цьому результати останніх соціологічних досліджень, розповідали в президентській політсилі.

За словами Зеленського, саме у Верещук наразі найвищий рейтинг в Києві серед усіх претендентів від "Слуги народу".

"Дякую всім, перемога буде за нами", - сказала сама пані Верещук, коментуючи свою перемогу.

Пані Верещук є народною депутаткою від партії "Слуга народу", працює головою підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

Їй 40 років, народилася у місті Рава-Руська (Львівська область). Закінчила Військовий інститут НУ "Львівська Політехніка" за спеціальністю "Міжнародна інформація", Львівський національний університет імені Франка ("Правознавство") та Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

У 2010 році обралася мером міста Рава-Руська від партії "Сильна Україна".

Володимир Зеленський, говорячи про перемогу пані Верещук, заявив, що саме наявність досвіду управління містом була важливою перевагою пані Верещук на праймеріз.

Президент розповів, що інші кандидати домовилися допомагати переможниці голосування.

Сама вона під час брифінгу за результатами праймеріз також сказала, що викликає чинного мера столиці Віталія Кличка на дебати.

ВВС Україна

