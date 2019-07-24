"Слуга народу" завела в Раду шість осіб без вищої освіти: деталі

Шість переможців виборів у Верховну Раду України в одномандатних мажоритарних округах від політичної партії "Слуга народу" не мають повної вищої освіти.

Відповідні дані оприлюднені на сайті Центральної виборчої комісії

На це також звернули увагу користувачі соціальних мереж.

"Як мені тепер доньці пояснити, що потрібно вчитись?" - обурилася Юлія Махмуді на Facebook-сторінці.

Отже, у Верховну Раду потрапив 36-річний мажоритарник Олексій Леонов, з професійно-технічною освітою, який переміг в окрузі No130 в Одеській області.

Загальну середню освіту мають 32-річний Антон Поляков, який переміг в окрузі No206, що на Чернігівщині, 45-річний Юрій Мисягін (округ No28, Дніпропетровська область) та 37-річний Максим Зуєв (округ No207, Чернігівська область).

Ще двоє переможців-мажоритарників - Олександр Куницький (округ No169, Харківська область) та Тетяна Грищенко (округ No66, Житомирська область), з професійно-технічною та середньою спеціальною освітою відповідно.

Як писав "Вголос", "Слуга народу" відправляє своїх депутатів у школу.

Вголос

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