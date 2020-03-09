"Слуги народа предложат кандидатуру зама МВД, который впоследствии сможет возглавить ведомство

Евгения Кравчук, являющаяся заместителем руководителя фракции "Слуга народа", заявила, что заместитель Арсена Авакова в будущем сможет возглавить Министерство внутренних дел украинского государства. В интервью "24 каналу" она заявила, что фракция "Слуга народа предложит кандидатуру заместителя министра внутренних дел, который впоследствии сможет возглавить ведомство.

В частности, она заявила: "Мы решили так, что внесем кандидатуру замести теля. И если этот человек покажет карьерный рост, и мы будем понимать, что он сможет заменить министра, то так и будет". Согласно ее словам, у президента Украины Владимира Зеленского пока нет кандидатуры, которая смогла бы в полной мере заменить Арсена Авакова.

Кравчук также добавила: "К господину Авакову есть вопрос. Он касается и полиции, и некоторых других моментов. Очевидно - и это правда - до сих пор нет кандидата у Владимира Александровича, который бы мог полноценно гарантировать, что все будет хорошо". Напоследок Кравчук добавила, что Арсен Аваков "смог удержать ситуацию" в Новых Санжарах, когда там проходили масштабные протесты во время эвакуации граждан, эвакуированных из Китая.