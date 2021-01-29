"Слуги народу" починають збирати підписи за виключення Дубінського - депутат

Народні депутати "Слуга народу" почали збирати підписи за виключення з фракції Олександра Дубінського, проти якого введено американські санкції. Про це на своєму Телеграм-каналі повідомив депутат Олександр Качур.

"Нині починається процес збору підписів за виключення Дубінського зі "Слуги народу". По-перше, я не почув ні з відкритих джерел, ні від Олександра Дубінського аргументацію, яка б дозволила мені ухвалити зважене рішення з цього питання. По-друге, народні депутати мають діяти відповідно до Конституції і законів України, в яких нічого не передбачено про персональні санкції, навіть запроваджені стратегічними партнерами", - йдеться в повідомленні.

Качур запропонував також звернутися в ОГП та СБУ, аби відомства надали відповідну правову інформацію по цій ситуації.

Нагадаємо, що в опублікований 11 січня списку санкцій потрапили сім українських громадян і чотири зареєстрованих в Україні компанії: депутат від "СН" Олександр Дубінський,колишній прокурор Костянтин Кулик, колишній депутат-утікач Олександр Онищенко, а також бізнесмени Антон Симоненко,Андрій Теліженко, Петро Журавель, ТОВ "Ера Медіа", ІА "Онлі Ньюз", ТОВ "Скептик" і сайт NABULeaks, пов'язані з депутатом Андрієм Деркачем, якого включили до списку санкцій ще у вересні. У США його називають "російським агентом з десятирічним стажем".

Санкції запровадили за публікацію "плівок Байдена" і "розкрутку" цієї теми в медіа з метою вплинути на результати виборів президента США.

Навесні 2020 року ексрегіонал Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які нібито свідчили про вплив колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка. За словами депутата, одна з тем записів стосується "отримання $1 млрд в обмін на збереження схем Burisma і міжнародної корупції". Він стверджував, що записи нібито датовані 2015-2016 роками й в них йдеться про необхідність звільнення тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна, "який тоді розслідував справу Burisma і вийшов на Байдена".

Після оприлюднення "плівок Деркача" Порошенко звинуватив Офіс президента та олігарха Ігоря Коломойського в провокації, до якої причетні російські спецслужби. Він також вказав на ризик втрати двопартійної підтримки України в разі спроби втручання у вибори президента США. У штабі Джо Байдена назвали "плівки Деркача" "відредагованою нісенітницею".