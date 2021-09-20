"Слуги народу" розглядають три кандидатури на голову апарату Ради

У політсилі "Слуга народу" незабаром висунуть кандидата на посаду голови апарату Верховної Ради. Розглядали 3 потенційні кандидатури.

Інформацію оприлюднила речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук. Вона зауважила, що питання обговорювали під час засідання фракції.

Хто може посісти місце голови

Фракція розглядала три потенційні кандидатури: В'ячеслав Штучний (раніше вже обіймав цю посаду); "слуга" Олександр Копиленко; "слуга" Павло Фролов.

"Завтра голова фракції Давид Арахамія надішле відповідний лист на ім'я голови парламенту, оскільки апарат працює без постійного керівника вже понад рік", - зауважила речниця.

Що відомо про В'ячеслава Штучного на цій посаді? Він був головою апарату ВРУ з вересня 2019 року по липень 2020 року. Заяву про звільнення написав сам. Причиною назвав бажання перейти на іншу посаду.

Звільнення пов'язували у ЗМІ зі скандалом, який стався напередодні. Тоді поширювали чутки про те, що Штучному платили, аби той стежив за діями керівника парламенту Дмитра Разумкова. Така інформація з'явилась в "Української правди", видання посилалось на впливового депутата "Слуги народу".

Текст публікації Юлії Палійчук у телеграмі:

Фракція "Слуга Народу" запропонує кандидатуру голови апарату Верховної Ради

Під час засідання фракції "Слуга Народу" обговорювалося питання про висунення кандидатури на посаду голови Апарату Верховної Ради. Розглядалися три потенційні кандидатури, серед яких В'ячеслав Штучний, який уже раніше обіймав цю посаду, а також чинні депутати фракції "Слуга Народу" Олександр Копиленко та Павло Фролов.

Завтра голова фракції Давид Арахамія надішле відповідний лист на ім'я голови парламенту, оскільки Апарат працює без постійного керівника вже більше року.