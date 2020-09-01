"Слуги народу" збирають підписи за виключення Лероса з фракції

Депутати фракції Слуга народу збирають підписи за виключення Гео Лероса зі складу фракції. Це підтвердила нардеп від СН Єлизавета Ясько в Facebook у вівторок, 1 вересня.

"У фракції збирають голоси за виключення Гео Лероса з фракції", - написала Ясько, додавши, що утрималася і не буде займати позицію проти Лероса, хоча і не завжди з ним згодна.

У свою чергу сам Лерос у Facebook заявив, що почати збір підписів за виключення його з фракції Давиду Арахамії нібито наказав президент Володимир Зеленський після виступу Лероса у Верховній Раді.

Нагадаємо, що раніше Гео Леросу підпалили автомобіль. Сам нардеп не вказав, кого підозрює у підпалі транспортного засобу, але назвав подію "політичним попередженням".

Також повідомлялося, що Зеленський назвав "мікробами" скандальних "слуг народу". Володимир Зеленський вважає, що таких "слуг" мало і вона слабкі, а також що "про них ніколи не згадає історія".