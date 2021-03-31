"Слуги народу" зобов'язані підтримувати всі питання з програми Зеленського, - Стефанчук

Народні депутати з партії "Слуга народу" під час позачергових парламентських виборів підписали меморандум, у якому підтвердили свою готовність підтримувати всі питання, визначені програмами президента і політсили.

Про це заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Коли ми обиралися, то підписували меморандум народного депутата від "Слуги народу", де чітко зазначалося про готовність підтримувати всі питання, визначені програмою президента і програмою партії. У разі ж їхнього невиконання депутат має бути готовий скласти мандат. І тому в мене питання до тих осіб, які не голосували, зокрема, за положення про ринок землі або не підтримали законів, пов'язаних з деолігархізацією. Зрозуміло, що завжди все можна пояснити тим, мовляв, що "там не те, що я собі уявляв", але є чіткий програмний документ", - сказав Стефанчук.

На його думку, найуспішніший варіант вироблення подальшої діяльності "Слуги народу" полягає в тому, щоб іти на повне виконання цих програм, потенціал для чого є.