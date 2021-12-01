"Слугу" Гетманцева висміяли через напис на футболці (фото)

Хотів підтримати президента, але щось пішло не так

Народного депутата від "Слуги народу" Данила Гетманцева висміяли в мережі після сьогоднішнього виступу президента Володимира Зеленського у Верховній Раді. На щорічне послання президента "слуги" вдяглися в однакові футболки з надписом: "За президента. Проти олігархів", інформують Патріоти України.

Розгулюючи колуарами Ради Гетманцев поверх футболки одягнув піджак, який прикрив частину надпису. Оскільки виднілася лише частина надпису, то вийшло: "...Президент Ти олігарх...". Відповідне фото з'явилося на сторінці спільноти "Баба і кіт" у Fаcebook.

Реакція користувачів соцмережі не заставила себе довго чекати: вони кепкували із цього випадку, а також висміювали боротьбу Зеленського із оліхархами.

Патріоти України

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