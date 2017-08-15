Служба безопасности прокомментировала задержание "агента СБУ" в Крыму

Служба безопасности Украины заявила о том, что задержание ФСБ РФ якобы "агента СБУ", подозреваемого в подготовке диверсий в Крыму, является очередной провокацией и фейком, говорится в заявлении спецслужбы на официальном сайте.

"Российская ФСБ прибегла к очередной провокации, сообщив о задержании в Крыму якобы "агента СБУ", - говорится в сообщении.

По мнению СБУ, подобные фейковые новости нужны российским спецслужбам для запугивания населения Крыма, которое все чаще выражает недовольство оккупационными властями.

"На фоне ухудшения жизни крымчан, ФСБ снова запускает "заезженную пластинку", пытаясь обвинить Украину и ее правоохранительные органы в своих собственных бедах и проблемах в АР Крым", - отметили в спецслужбе.

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Ранее в ФСБ России заявили о задержании в Крыму "агента Службы безопасности Украины", который якобы планировал диверсии на объектах инфраструктуры полуострова.

Отмечается, что "украинский диверсант" - гражданин Украины Лимешко Геннадий Геннадьевич, уроженец Харьковской области, ранее якобы проходивший службу в ATO в должности старшего разведчика глубинной разведки в одной из воинских частей ВСУ.

По версии российских силовиков, 9 августа 2017 года прибыл в Крым, где в соответствии с заданием СБУ должен был осуществить ряд диверсий: повредить ЛЭП Судак - Новый Свет; поджечь лесные массивы в районе Судак - Рыбачье - Алушта; создать условия для обвала горных пород на автотрассе Судак - Новый Свет; поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе пос. Рыбачье.

Подконтрольный РФ киевский районный суд Симферополя избрал задержанному в Крыму украинцу Геннадию Лимешко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.