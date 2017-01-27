Смена руководства МИД ФРГ не скажется на поддержке Украины - Климпуш-Цинцадзе

Германия продолжит поддержку Украины и после отставки Франка-Вальтера Штайнмайера с поста руководителя Министерства иностранных дел Германии.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы должны точно понимать, что есть приоритеты в Германии, коалиционное правительство, которое имеет согласованную политику. И я не думаю, что позиция Германии каким-то образом изменится в ее четкой позиции относительно санкций против РФ, о необходимости выполнения Российской Федерацией всех составляющих безопасности Минского процесса", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, экс-министр экономики ФРГ и лидер Социал-демократической партии Зигмар Габриэль официально вступил в должность министра иностранных дел Германии, заменив Франк-Вальтера Штайнмайера, которого в феврале должны избрать президентом страны.

