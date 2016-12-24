Смерть на сковородке: политолог Авраам Шмулевич рассказал о будущем украинских олигархов

Израильский политолог Авраам Шмулевич рассказал Фокусу о нефтяном проклятии России, транзитном проклятии Украины, о том, сможет ли Украина преодолеть олигархическую модель управления и кто в мире в этом заинтересован.

Израильский политолог и раввин Аварам Шмулевич родился в Мурманске, в семье журналистов. Образование получил на биологическом факультете Ленинградского государственного университета. Отчислили на третьем курсе за антисоветскую деятельность. В 1991-м эмигрировал в Израиль, где получил раввинское образование. Там же стал президентом Института Восточного партнёрства. Сотрудничает с правительственными организациями ряда стран, в том числе в области антитеррористической деятельности, информирует еizvestia.com.

В сфере интересов политолога исследование ситуации на Кавказе и в Украине. Он считает, что одной из главных задач Украины после Майдана и войны должна стать деолигархизация экономики и политики.

- Если бы в 1990-х у украинского правящего класса и общества хватило воли и ума, никакого олигархата сейчас не было бы, - убеждён Шмулевич. - Так же, как его нет в Польше, Чехии или Словакии. Но так как Украина пошла в фарватере России, нынешняя политико-экономическая модель стала доминирующей.

Интересно, что на самом деле олигарх сейчас - чисто российский феномен. В российском смысле в Украине нет олигархов. Украинские олигархи отличаются от российских из-за разных типов политических систем.

В чём отличия?

- В политологии есть понятие "ресурсное проклятие". Иногда его называют ещё "нефтяным проклятием". Существует один источник сверхдохода, обычно связанный с природной средой. К Украине его нельзя применять, потому что нет достаточного количества нефти и газа - источников сверхприбылей. "Нефтяное проклятие" убивает всю иную экономическую деятельность, делает её малоприбыльной. Как правило, источник сверхприбылей контролируется одной небольшой группой людей. Что мы и видим в России или Анголе. При "нефтяном проклятии" большинство людей, населяющих ту или иную страну, становится фактически ненужным правящей элите. Они как производители или потребители не важны для ресурсной экономики. Поэтому о людях не нужно заботиться, можно попирать их права, формируется диктаторский режим, который эксплуатирует богатство. Это то, что есть в России.

Я ввожу ещё одно понятие - "транзитное проклятие", и именно оно определяет ситуацию в Украине. Это когда в стране существует источник сверхприбыли, не связанный с производством. Но это не один источник богатства, как нефть, а несколько транзитных потоков - это труба, энергетика или контрабанда. При такой системе экономика страны в первую очередь зависит от внешних факторов, от больших экономик, их динамики. Согласно транзитам формируются несколько центров власти, конкурирующих друг с другом за контроль над транзитом. Но поскольку транзитных потоков несколько и они разные, то ни один из центров не имеет достаточно силы, чтобы уничтожить другие.

Каковы уникальные свойства российского олигархата?

- Тот тип олигархата, который существует в РФ, не встречается в других странах. В Украине олигархи иные. Первое отличие - российский олигархат анонимный. У него нет истории, мы не знаем, почему именно этот вот мужик вдруг стал миллиардером, как он добился этого. Например, Сулейман Керимов. Этот лезгинский парень из Дагестана держит часть российского калия и трубы. Почему он? Непонятно. Или Алишер Усманов. С виду представитель узбекского партаппарата контролирует значительную часть российских медиа и хороший кусок нефти и газа. Почему он? Тоже нет ответа. Или Роман Абрамович становится самым богатым человеком России. Почему? Тайна, покрытая мраком. По большому счёту, российским олигархом могли бы назначить любого. У большинства американских, европейских или даже украинских миллиардеров путь к деньгам более-менее прозрачен.

Второе: во всём мире, кроме РФ, большие деньги связаны с обществом и со средой их обитания. Существуют институты, которые живут параллельно с большими деньгами. Например, спорт. Есть "Челси", который делает честь Абрамовичу, что берёт у него деньги. Если Абрамович исчезнет, будет череда бизнесменов со всего мира, которые захотят вложить в клуб свои деньги. В России не так. Когда сверхприбыли у Сулеймана Керимова упали, то исчез и "Анжи" - дагестанский футбольный клуб, который он раскручивал.

В чём отличие украинских и российских олигархов?

- В Украине не олигархи российского типа, а типичные для экономики "третьего мира" нувориши. Невозможно представить, что если в Москве начнутся боевые действия, Прохоров или Абрамович прилетят руководить обороной города. Они удерут при первой же возможности. Коломойский вернулся из Швейцарии, ибо характер денег украинских олигархов таков, что они часть общества. Ахметов и Тарута были в Донецке фактически до последнего момента, но потом убежали в Киев. То, что в Киев, а не на Багамы, - тоже о чём-то говорит. И это отличает украинского и российского олигарха.

Современная украинская экономика, на мой взгляд, типичная экономика Латинской Америки XIX века: нет судов, слабый закон, всё покупается и продаётся. Олигархи - часть этой системы, но за счёт "транзитного проклятия" не может быть абсолютного победителя в их междоусобицах. За счёт этого и возникает конкуренция или её иллюзия в политике и медиа. Если российская модель нова для мира, то украинская была уже в Восточной Европе или в Латинской Америке в XIX - первой половине ХХ века.

Насколько эта система совместима с экономиками стран Европы?

- В нынешнем виде она не может туда интегрироваться, так как противоречит принципам экономического и социального устройства развитых стран и тем ценностям, которые называют европейскими. Это система "третьего мира". В Европе деньги не являются равной силой против силы закона и силы государства. Грубо говоря, в Европе гражданское общество стоит выше, чем сила денег. Украинские нувориши - это люди, которые стоят слишком высоко над обществом. Поэтому украинская система не может интегрироваться с Евросоюзом. Если бы Украина находилась где-то в Африке, то эта невозможность интегрироваться никого бы не волновала. Это, по большому счёту, никого и не интересовало в предыдущие 20 лет. На Украину смотрели как на сферу интересов Москвы.

Граница между Европой и всем остальным миром проходила по украино-словацкой и украино-польской границе. И тут появился Путин, который сломал мировые правила игры. Оказалось, что эта граница разрушена, что проблема Украины - проблема всего мира. Всем понятно, что надо останавливать Путина, независимо от симпатий или антипатий к Украине. Сейчас вот мы знаем, что российские войска уже в Сирии.

Почему тогда Запад не даёт Украине оружия?

- Потому что боится, что это оружие будет раскрадено и продано. В лучшем случае россиянам, в худшем - в Африку или на Ближний Восток. Если Украина продолжает продавать новые образцы разработанного и произведённого в Украине вооружения другим странам, но не поставляет их в зону АТО, то, поверьте, это всем о чём-то говорит. Кроме того, все понимают, что система власти, которая существует в Украине, просто не даст победить Россию. Более того, думаю, что целью Путина и является восстановление олигархической системы. Во время Майдана он почему-то чрезмерно испугался и двинул войска. Думаю, зря.

Украинская революция выдохлась бы и без российской агрессии. Главная цель Кремля - вернуть Украину во времена позднего Кучмы. Но здесь уже вошла в игру Америка. Именно она занимается проблемой реформ Украины, поскольку это напрямую связано с безопасностью Запада. С этим связано и появление "варягов" в системе украинской власти. Сам ли Саакашвили решил зайти в украинскую политику или по указке Госдепа - сложно сказать. Но то, что он человек Госдепа, - понятно. Задача у американцев такая: с помощью финансовой поддержки США превратить Украину в цивилизованную страну.

Велики ли шансы, что дело будет доведено до конца?

- У США есть чёткое видение того, что олигархат это зло, и его надо подавить. Думаю, что в этом и есть основная роль Саакашвили. Если бы у украинских олигархов хватило ума, они бы не противились этому процессу, а возглавили его. Сейчас американские и европейские элиты никогда не будут считать украинских олигархов равными себе.

Почему?

- Потому что это люди другого мира, ценности которого кардинально противоположные. Это как Каддафи: с ним встречались, мило беседовали, но всегда помнили, кто он такой. Историческое время украинских олигархов ушло. Главная задача Америки - деолигархизация Украины. Но как это сделать? Этого никто не знает. Если какой-то олигарх или группа стали бы на это путь, американцы могли бы сделать на них ставку. Те, кто сможет подстроиться под смену систем, смогут легализовать свои капиталы и даже поднять свой статус. Сейчас я вижу два пути. Первый: силовое уничтожение олигархического режима. Второй: уничтожение через "оккупационную администрацию". Под последним я подразумеваю не прямую оккупацию, а поднятие "варягов" в системе управления.

Американцы будут выращивать новую элиту, а старую маргинализируют. Сейчас у части украинского олигархата ещё сохраняется уникальный шанс выжить. Но с каждым днём это окно сжимается. Сейчас ещё кто-то из олигархов имеет возможность сам возглавить этот процесс. Не на словах, конечно, это не выборы, здесь никого обмануть не получится. Когда-то часть советской номенклатуры сделала такой трюк. Типичный пример - Ангела Меркель, или Даля Грибаускайте, или тот же Михаил Саакашвили (который происходит из очень номенклатурной семьи, достаточно сказать, что его прадед финансировал деятельность Сталина до революции, а прабабка укрывала его от полиции). Если среди украинских олигархов найдутся те, у кого хватит ума пойти по этому пути, то они конвертируют деньги и статус с украинского измерения в западное. Или же они потеряют всё, а многие будут физически уничтожены.

Какова роль в этом процессе отводится Петру Порошенко?

- Он хочет вернуться к системе, которая существовала до войны в Донбассе. Он человек умный, знающий правила игры, но это реакционная игра. Как человек сообразительный, он понимает, что открыто стать на позиции контрреволюции ему невыгодно и опасно. Но он же и проблема для возрождения Украины и её европеизации. С ним на Западе считаются, потому что пока нет другого варианта, но это человек вчерашнего дня.

Наши олигархи могут стать союзниками Путина?

- Думаю, что они в определённой степени уже союзники. Вот я открываю украинский сайт и читаю новость: Суркис летал в Петербург и обсуждал с Путиным проблему сохранения за Россией чемпионата мира по футболу. Они ничего против Путина не имеют, но если в Украине они "первые парни на деревне", то в путинской России вся вольница исчезнет. Все будут зависеть от воли московского государя - это им не нравится. Если бы Москва могла дать гарантии, что их статус сохранится, они бы перебежали под Кремль. Но они понимают, что это невозможно, поскольку противоречит российской политической модели. Но исторически они уже союзники Путина.

У нас во власти есть "варяги". Возможно ли нарастание конфликта между ними и ставленниками здешних олигархов, прежде всего Порошенко?

- Думаю, что дальше такой конфликт будет нарастать. Во времена Руси варяги тоже приходили с Запада. Олигархи будут этому противостоять. Старая система будет противостоять не на жизнь, а на смерть. Речь может идти как об очень изящных аппаратных и медийных ударах, так и, возможно, о физическом уничтожении.

Если бы не угроза российской агрессии и потребность в деньгах МВФ, "варягов" давно бы выгнали. Но Порошенко не может разорвать с Западом открыто, поэтому будет война компроматов, скандалы и, возможно, политические убийства.

Могут появиться олигарх или группа, которые будут играть на стороне Запада?

- Я бы не назвал это именно "стороной Запада", потому что это сторона истории и сторона будущего. Смогут ли украинские олигархи стать на сторону будущего - я в этом сомневаюсь. В своё время Бадри Патаркацишвили сказал фразу о начале 1990-х годов: "мы оказались тогда не бизнесменами, а кооператорами". Вот и украинские олигархи - такие же "кооператоры". Сомнительно, что у них хватит кругозора стать на уровень тех изменений, которые должны пройти в Украине. Они привыкли жить так, как живут. У меня была надежда на Коломойского, на его еврейский живой ум, но он тоже оказался обычным кооператором, который, на мой взгляд, даже не мечтал строить новую Украину.

Могут ли олигархи объединиться вокруг Порошенко?

- Сомнительно. Украинская правящая элита никогда не была единой. Князья Руси всегда конфликтовали между собой. Украинская политическая нация не меняется. Единство - не самая сильная ваша сторона. Но если Порошенко каким- то образом и удастся это сделать, то непонятно, куда они пойдут дальше все вместе. На поклон Кремлю? Это смерти подобно для украинского олигархата. Поэтому они находятся в когнитивном диссонансе. Это ещё живая рыба, которая вдруг обнаружила себя на сковородке.

По материалам UAINFO

