"Смерть жертв рейса МН-17 остается на совести России" - Порошенко

Президент Петр Порошенко заявляет, что Украина решительно настроена сделать все до привлечения к ответственности всех причастных к сбитию в 2014 году над оккупированной частью Донбасса самолета "Малазийских авиалиний", и все жертвы крушения - на совести России.

Об этом Порошенко заявил во время выступления на общих дебатах 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН сегодня в Нью-Йорке.

"Террористический компонент гибридной войны России против Украины является четко выраженным и стал реальностью повседневной жизни на Донбассе. Три года назад мир был потрясен сбитием в небе над Донбассом самолета "Малазийских авиалиний" MH17 с 298 пассажирами на борту", - сказал он.

По словам президента, Украина решительно настроена сделать все возможное для привлечения к ответственности всех причастных к этому массовому убийству.

"Продолжаются два расследования - техническое и уголовное. Оба обнаружили конкретные детали. Те, кто стоял за этим ужасным преступлением, прибыли из России. Ракета была доставлена из России. Смерть жертв рейса МН17 - на совести России", - заявил он.

Порошенко напомнил, что пять стран создали совместную следственную группу, решили привлечь к ответственности виновных за сбитие самолета в рамках нидерландской правовой системы.

Напомним, Нидерланды выделили колоссальную сумму на суд виновных в катастрофе.