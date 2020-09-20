Смешко буде балотуватися на посаду мера Києва

Ігор Смешко став кандидатом від партії "Сила і Честь" на посаду мера Києва, він також очолить партійну п'ятірку до Київради.

"Згідно з одностайним рішенням повноважної конференції, глава політичної партії "Сила і Честь" Ігор Смешко став кандидатом від партії на посаду мера столиці України - міста Києва", - йдеться в повідомленні прес-служби політсили.

Як наголошується, в своєму виступі на конференції київської організації партії 20 вересня Смешко зазначив, що "Київ не заслуговує бути в такому стані як зараз, коли трамвайна колія впирається в торговий центр, коли забудовуються парки, сквери, знищуються історичні будівлі".

"Економіка, культура, наука і освіта, а також охорона здоров'я і екологія повинні стати головними показниками якості місцевої влади в Києві. А благоустрій та європейська якість життя повинні повернути йому історичну славу одного з кращих міст Європи", - вважають у партії.

Крім того, партія планує створити в київській міській раді фракцію, яка зможе почати втілення в життя пріоритетних програмних завдань партії. Зокрема, боротьби з корупцією, створення реального місцевого самоврядування в столиці, поліпшення рівня та якості життя людей, їх медичного та комунального забезпечення і гарантування кожному киянину безпеки і справедливості. Як зазначили на конференції, участь лідера партії (Смешка - ІФ) у виборах допоможе донести до виборців ідеї і неоконсервативні принципи розвитку держави і органів місцевого самоврядування.

Смешко - глава політичної партії "Сила і Честь". Генерал-полковник, перший військовий аташе незалежної України в США та Швейцарії, екс-начальник головного управління військової розвідки Міноборони, екс-глава Служби безпеки, Надзвичайний і Повноважний Посол, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2004 р.), професор, доктор технічних наук. Володіє українською, російською, англійською, німецькою та французькою мовами.