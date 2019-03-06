Большинство политиков, которые решили принять участие в президентской гонке, не имеют стратегического плана развития страны. Кроме того, некоторые из них не скрывают свою пророссийскую позицию, сказал первый военный атташе независимой Украины в США, экс-начальник Главного управления военной разведки Минобороны, бывший председатель Службы безопасности, кандидат в Президенты Украины Игорь Смешко.

Четверть кандидатов в президенты Украины имеют устойчивые связи с РФ. Об этом 4 марта в интервью телеканалу "Перший Західний" сказал первый военный атташе независимой Украины в США, экс-начальник Главного управления военной разведки Минобороны, бывший председатель Службы безопасности, Чрезвычайный и Полномочный Посол, доктор технических наук, генерал-полковник, кандидат в президенты Украины Игорь Смешко.

"С 1992 года по 2005 год я работал во внешней военной разведке и на руководящих должностях, управляя разведывательным сообществом нашей страны. Безусловно, я очень много знаю о полытиках. Меня это не радует. Возможно, я знаю о них больше, чем они сами о себе хотят знать и помнить. Но все это находится под грифом "секретно". Свои знания я получил на службе у государства", - отметил он.

Смешко добавил, что на президентских выборах в 2010 году он не голосовал ни за одного из кандидатов.

"Более того, я сказал: кто бы ни был избран из этих претендентов - до конца срока не добудет. В январе 2013 года, за год до Майдана, на конференции, которую проводило НАТО в Киеве, я сказал, что мы на пороге второго кровавого Майдана. Все были удивлены", - рассказал он.

Смешко сообщил, что перед нынешними президентскими выборами его партия "Сила и Честь" планировал поддержать кого-то из кандидатов.

"После переговоров мы увидели, что некому подставить плечо. Люди, которые сейчас идут в президенты, не имеют стратегического видения. Они не имеют стратегии, плана, архитектуры того, что они хотят строить. Они снова хотят просто прийти к власти. Зная их и их ближайшее окружение, у меня не было другого выхода, как сделать шаг вперед. Государство потеряло управляемость. Конституция попирается. Среди этих кандидатов есть люди, которые имеют устойчивые связи с руководством РФ и некоторые из них не скрывают свою пророссийскую ориентацию. Я бы сказал, что это четвертая часть людей среди кандидатов, которые, выступая за мир, на самом деле предлагают капитуляцию", - подчеркнул Смешко.