Смешко: Дії Медведчука – це політично-державний рекет з боку Росії

У період керуванням Віктором Медведчуком Адміністрацією Президента України вже було зрозуміло, що він — проросійськи налаштована людина.

Про це заявив лідер партії «Сила і Честь» Ігор Смешко в ефірі передачі «Право на владу» на телеканалі «1+1».

Але, за словами Смешка, на той час у нас діяв договір про дружбу і стратегічне партнерство з Росією і вона не перетинали межі.

«Після першого Майдану Росія поставила собі за мету знищення європейського курсу нашої країни і дискредитацію її державності. Згадайте виступ пана Путіна в Бухаресті [На саміті НАТО в Бухаресті в квітні 2008 року Путін заявив, що Україна «це не держава» — ред.]. Потім – анексія Криму, війна… Дії зараз пана Медведчука – це фактично пряма пропаганда в Україні курсу Росії на знищення де факто нашої державності», — заявив Ігор Смешко.

«Хто доручав йому рятувати людей? В рекеті є такий принцип: спочатку створи проблему, потім прийди до людини і запропонуй їй «вирішити» проблему. Це політично-державний рекет Російської Федерації. І ті, хто допомагає йому в цьому, теж займаються рекетом», — наголосив лідер партії «Сила і Честь».

Ігор Смешко вкотре підкреслив: нам потрібен мир, але не через капітуляцією. Нам потрібна перемога, відновлення територіальної цілісності України.