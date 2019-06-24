Смешко: Ми будемо захищати результати партії «Сила і Честь» на парламентських виборах (відео)

У рейтингу партій, згідно з опитуваннями, тривають зміни. Лідером політичних вподобань лишається партія Володимира Зеленського «Слуга народу», продовжується боротьба за прохідний бар’єр між політичними силами «Опозиційна платформа «За життя», «Сила і Честь» Ігоря Смешка, «Голос» Святослава Вакарчука, «Батьківщина» Юлії Тимошенко та «Європейська солідарність» Петра Порошенка.

Поточну ситуацію та свою оцінку достовірності соцопитувань дав лідер партії «Сила і Честь» Ігор Смешко в ефірі каналу «Україна»: «Ми маємо інформацію про те, що нас підтримує набагато більше, ніж 5% населення. Соціологи на минулих президентських виборах давали особисто мені не більше 1–1,5%. Офіційно я набрав 6,04%, і, як потім казали, став другою сенсацією цих виборів. Але наші представники були присутні лише на 33% з усіх виборчих комісій, і у нас забрали біля 700 000 голосів виборців».

Політик також розповів про те, як буде захищати голоси на парламентських виборах.

«Зараз ми дуже ретельно готуємося. Бюджет також дуже скромний, бо за політичною партією «Сила і Честь» не стоїть жоден з олігархів. Немає білбордів і реклами. Але ми будемо робити все можливе, щоб забезпечити повну присутність на дільницях, щоб захистити наші результати», – заявив Ігор Смешко.