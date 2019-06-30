Щоб стати суб’єктом світової геополітики, Україна повинна перейти від сировинного придатку великих гравців цього світу переходити знову до індустріально-інноваційної моделі економіки.

Про це заявив лідер партії «Сила і Честь» Ігор Смешко під час онлайн спілкування з користувачами соцмереж 28 червня.

«Рецепт тільки один – ставати сильним. Змінити модель економіки. Від сировинного придатку великих гравців цього світу переходити знову до індустріально-інноваційної моделі економіки. У нас величезний потенціал. У 1991 році ми входили у 20-ку індустріально розвинених країн світу. Ми 10-ті в світі за корисними копалинами», — заявив Смешко.

На його думку, основними чинниками такої трансформації мають стати армія, дипломатія та наступальна інформаційна політика. «Армія повинна стати основним силовим елементом в державі. Національна гвардія повинна стати частиною армії. Як у Франції чи Німеччині, як жандармерія, як корпус карабінерів з певними правоохоронними функціями. Там до них більше довіри, ніж до поліції у цих країнах», — наголосив політик.

Для зміни ситуації в зовнішній політиці, за словами Ігоря Смешка, треба повернути назад професійних дипломатів. «Їх розкидали, у нас шалений некомплект посольств. Шалена депрофесіоналізація в дипломатичному корпусі. Це треба негайно руйнувати», — зазначив лідер партії «Сила і Честь».

Щодо інформполітики Ігор Смешко вважає, що інформаційне мовлення має бути позитивним. «Треба шукати моральних авторитетів, державних авторитетів, піднімати їх авторитет, піднімати авторитет органів державної влади, а не обливати самим брудом. І наступальна зовнішня інформаційна політика. Доводити правду і на території агресора, і на території Європейського Союзу», — заявив Смешко.

«Ми повинні захворіти своїм економічним націоналізмом. І, до певної міри, нашим егоїзмом. От тоді всі захочуть з нами дружити. Наше місце в Європі. Це для нас не питання як для нашого сусіда: ми Азія чи Європа? Ми європейська країна з глибокими європейським традиціями, нам нікуди не треба йти. Але для цього потрібно, щоб до влади прийшли професіонали, які мають стратегічне бачення, які мають тактичні елементи дій і які можуть це реалізувати», — підсумував Ігор Смешко.