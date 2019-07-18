Смешко: Моїй родині зараз нелегко — на мене обрушився водоспад бруду, чорного піару, брехні

Ігор Смешко закінчив книгу про Україну під назвою «Останній романтик Європи. Національна ідея і стратегія України в 21 столітті, або Куди йдеш, Європо». Про це заявив сам лідер партії «Сила і Честь» Ігор Смешко в інтерв’ю виданню «Сьогодні».



«Моя родина – дружина і двоє синів. Спочатку вони, м’яко кажучи, не були щасливі, дізнавшись, що я висуваюся кандидатом в президенти. Але потім один з синів сказав, мовляв, тато, ти ніколи собі не пробачиш, що міг щось зробити і не зробив. У результаті родина мене підтримала і підтримує. І мені, і їй зараз нелегко, на мене обрушився водоспад бруду, чорного піару, брехні. Але я кадровий військовий, і радий битися, бо знову почуваюсь в боротьбі», — сказав Ігор Смешко.

За словами політика, він вже закінчив книгу про Україну – останнього романтика Європи. «Мені є чим займатися у вільний час, якщо він випадає. Закінчив книгу (зараз редагується), називається «Останній романтик Європи. Національна ідея і стратегія України в 21 столітті, або Куди йдеш, Європо». Цей романтик – Україна, ми стільки раз довіряли іншим, і в 17-му столітті, і в 20-му», — зазначив лідер партії «Сила і Честь».