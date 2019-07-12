Смешко: После полетов Медведчука, Бойко и Рабиновича в Москву, в Украине их должна встречать СБУ

На полеты в Москву представителей партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, Юрия Бойко и Вадима Рабиновича, должна быть соответствующая реакция Службы безопасности Украины

Об этом в эфире программы "Право на власть" сказал лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко.

"Даже сейчас, когда у нас абсолютно не выполняется Конституция и законы Украины, подобный полет должен иметь следствием как минимум встречу представителей Службы безопасности Украины с соответствующими политическими деятелями, которые совершили этот перелет в страну, которая аннексировала Крым, войска которой присутствуют на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", - отметил Смешко.

По мнению Смешко, с точки зрения войны, в которой находится Украина, такие полеты находятся вне всякого прецедента мировой истории: "Можно вспомнить, как Рудольф Гесс улетел в Великобританию перед началом войны и чем это закончилось. Он затем был арестован сначала британцами, а затем, после Нюрнбергского трибунала, до конца жизни сел в тюрьму".

Политик отмечает, что в условиях войны, Украина должна защищать себя в любых ситуациях.

"Вся проблема началась с того, что мы войну не назвали войной. Европа не захотела признавать войну в центре Европы потому что думают прежде всего за себя. Но. Я помню слова заместителя генерального секретаря НАТО Вершбоу в марте 2014 года. На мой вопрос "Действительно ли вы советовали украинской власти не провоцировать в Крыму россиян?", Он ответил: "Господин генерал, я не знаю, кто это мог советовать в западных посольствах заключенных Киеве. Не провоцировать и не защищаться - это разные вещи. Кто вам будет помогать, если вы сами не защищаетесь?", - отметил Игорь Смешко.