Смешко пояснив, что у списку кандидатів у депутати серед 20-х номерів є Віталій Білоножко (відео)

Віталій Білоножко має прекрасну ідею законодавчо закріпити меценатство, щоб допомогти нашій культурі не тільки бюджетними коштами, які, очевидно, є обмеженими.

Це зауважив лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко в ефірі програми ДокаZ з Олексієм Шевчуком на телеканалі ZIK.

Ігор Смешко підкреслив, що не менш важливою сферою для розвитку успішної держави є культура, а отже її не можна відсувати на задній план.

"Я хочу, щоб Україна стала частиною світового культурного простору. Щоб Шевченка, Котляревського, Гоголя та інших видатних українців знав і пам'ятав весь світ. Щоб наші громадяни знали кілька іноземних мов, щоб була висока побутова культура, і щоб це стало приємним здивуванням для Старої Європи", - підкреслив Ігор Смешко.

Для цього, впевнений політик, потрібно створити відповідні умови, зокрема і в парламенті, запросивши до роботи справжніх професіоналів.

"У моєму списку кандидатів у депутати серед 20-х номерів є Віталій Білоножко. Ця людина була носієм української пісні навіть у часи Радянського Союзу. У малих селах і містечках він зумів зберегти нашу мову, культуру і пісні.

Окрім цього, Віталій має прекрасну ідею законодавчо закріпити меценатство, щоб допомогти нашій культурі не тільки бюджетними коштами, які, очевидно, є обмеженими, а й через меценатів, що поширено у всьому світі. І саме тому Білоножко в моєму списку", - пояснив Ігор Смешко.

Як повідомляли, партія "Сила і честь" Ігоря Смешка оголосила список кандидатів у народні депутати на вибори до Верховної Ради.

За матеріалами "Західна iнформаційна корпорація"