Смешко про нову люстарцію: Не може бути колективної відповідальності, тільки індивідуальна

Ми не готові голосувати за нову ініціативу президента Зеленського провести нову люстрацію і не брати на високі посади високопосадовців, які працювали за часів Порошенка.

Про це заявив лідер партії «Сила і Честь» Ігор Смешко 13 липня в ефірі телеканалу «Україна», повідомляється на сайті партії.



«Ні, не готовий. Тому що Україна задекларувала, що йде у Європу. Чому ж тоді не прислухаємося до висновків Венеціанської комісії, яка навіть щодо минулої люстрації зазначила: не може бути колективної відповідальності, тільки індивідуальна», — зазначив Ігор Смешко.

За його словами, закон про люстрацію вимив останніх професіоналів. «Ми навіть люстрували по принципу, чи закінчив він заклади, пов’язані з КДБ Радянського Союзу. Я ніколи ні дня не служив у КДБ, завжди критично відносився до п’ятої лінії – політичної тайної поліції, що була. Але. Ми не люстрували тих, хто закінчив Академію ФСБ і зовнішньої розвідки РФ після отримання Україною незалежності. А ці люди в органах української державної влади до цього часу перебувають», — наголосив лідер партії «Сила і Честь».

На думку Ігоря Смешка, замість очищення закон про люстрацію вибив професіоналів. «Зараз дуже шкідливо поспіхом таке знов робити, ми знову можемо вимити тих позапартійних професіоналів, які ще лишилися. Ну як може офіцер Збройних Сил відповідати за політичне керівництво? Президент – це політик, коаліція – це політичне об’єднання. І що має робити офіцер, якому по Конституції і законам заборонено займатися політичною діяльністю. Закони про люстрацію знищують основу професіоналізму у державних установах. Позапартійних професіоналів треба берегти, а не безумно викидати», — підкреслив Ігор Смешко.