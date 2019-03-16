Смешко про звільнення голови Служби зовнішньої розвідки: Під час війни змінюється вже другий керівник-це дуже поганий сигнал (Відео)

Кандидат у Президенти України Ігор Смешко вважає, що звільнення Єгора Божка з посади голови Служби зовнішньої розвідки України не пов’язане з корупцією в оборонці.

14 березня в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" перший військовий аташе незалежної України в США та Швейцарії, екс-начальник Головного управління військової розвідки Міноборони, колишній голова Служби безпеки, Надзвичайний і Повноважний Посол, доктор технічних наук, генерал-полковник, кандидат у Президенти України Ігор Смешко висловив свою думку щодо звільнення Єгора Божка з посади голови Служби зовнішньої розвідки України:

– Під час війни змінюється вже другий керівник. Це абсолютно ненормально, як і те, що немає жодних пояснень, з якої причини звільнили Божка. Можу помилятися, але мені здається, що нинішній керівник, як і попередній, є військовослужбовцем.

Згідно закону "Про військову службу", військовослужбовця не можна просто звільнити, головнокомандувачем повинна бути накладена група стягнень, які по законодавству дозволяють звільнити військову людину. Другий варіант – це рапорт про звільнення. У цьому випадку в указі про звільнення має бути прописано: у зв’язку з рапортом про звільнення. Невмотивований указ – це перше питання до професіоналізму Адміністрації Президента, тому що з юридичної точки зору це нонсенс.

По-друге, для того, щоб ввійти в курс справ в системі розвідки потрібно не рік і не два. Міняти під час війни керівників без обґрунтування цього рішення – це дуже поганий сигнал не тільки всередині країни, а й на зовні. Для наших [західних] союзників це теж незрозумілий сигнал. Можливо, Божка звільнили, бо це місце потрібне комусь іншому. З точки зору національної безпеки і оборони – це дуже погана річ.

Інформація, що Божка начебто звільнили через корупцію в оборонці є чистою інсинуацією. Згідно законодавству, Служба зовнішньої розвідки не має відношення до закупівлі для військових потреб. По закону "Про розвідувальні органи", вона повинна разом з військовою розвідкою і в частині прикордонного контролю супроводжувати цю діяльність. Головним гравцем тут є Управління контррозвідувального забезпечення військово-технічного співробітництва.

Зовнішня розвідка дивиться за контрагентами, за замовниками. Якщо іде постачання продукції, спочатку потрібно перевірити, кому її постачають. В свій час, коли я керував Комітетом з питань розвідки, у мене були проблеми з СБУ, бо мені поважні люди говорили: "Це ж американська фірма для третьої країни постачає, нічого страшного, що ми порушуємо законодавство". Але ми ніколи це не пропускали, за дві години можна перевірити, чи реальні фірми і які їх наміри. Всі закордонні контакти контролює розвідка, але контрабанда – це стаття Служби безпеки України. Комітет з питань розвідки і Комітет з питань військово-технічного співробітництва для того і створюються в РНБО, щоб ці питання координувати. Корупцію в оборонці має коментувати секретар РНБО.

Источник: https://www.smeshkopresident.com.ua