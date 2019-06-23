Смешко заперечив, що син Сацюка йде на вибори від "Сили і честі"

Повідомлення про те, що син колишнього заступника голови СБУ Володимира Сацюка балотується до парламенту від партії "Сила і честь", не відповідають дійсності - про це в ефірі Радіо Свобода заявив колишній кандидат на посаду президента України, а нині лідер партії "Сила і честь", яка балотується до Верховної Ради, Ігор Смешко.

"Перший раз чую від вас про це", - відповів він.

Володимир Сацюк був першим заступником голови СБУ Ігоря Смешка, коли той очолював відомство. Сацюка призначили на посаду наприкінці квітня 2003 року i звільнили в грудні 2004 року після скандалу з отруєнням кандидата в президенти України Віктора Ющенка, яке сталося, як вважають, у Сацюка на дачі.