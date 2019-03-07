Смешко заявив, про те що ФБР володіє фактами співпраці "Свободи" з екс-президентом Януковичем

Кандидат в Президенти України Ігор Смешко заявив, про те що ФБР володіє фактами співпраці "Свободи" з екс-президентом Віктором Януковичем.

Про це заявив екс-глава СБУ, колишній радник Президента, кандидат у президенти Ігор Смешко в ефірі програми HARD з Влащенко на телеканалі ZIK.

Смешко зазначив, що верхівка партії "Свобода" співпрацювала та отримувала фінансування від колишнього президента Віктора Януковича. І ФБР, яке веде розслідування щодо цього питання найближчим часом оприлюднить наявні у них відомості.

"Зв'язки між Януковичем і керівництвом так званної правої опозиції стануть справжнім шоком для українського суспільства", - наголосив Смешко.

Також Смешко наголосив, що для простих патріотично налаштованих українців, членів партії "Свобода", які вмирали та захищали Україну, інформація про зв'язки між Януковичем і керівництвом правої опозиції стануть справжнім шоком.

"Але верхівка партії отримувала фінансування від Януковича, і ФБР, яке веде розслідування українського сліду у справі американського політтехнолога Пола Манафорта, найближчим часом оприлюднить ці відомості. Зв'язки між Януковичем і керівництвом правої опозиції стануть справжнім шоком для українського суспільства", - сказав Смешко.

Він також додав, що винним прийдеться нести відповідальність за ці зв'язки, які на сьогодні є задокументованими правоохоронними органами.