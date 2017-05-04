СМИ: Гонтарева отдохнула на Мальдивах за миллион гривен, , которых нет в декларации (фото)

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева провела шикарный отдых на Мальдивских островах за миллион гривен. Об этом на своем сайте (http://dubinsky.pro) пишет журналист Александр Дубинский.

По его словам, в электронной декларации главы НБУ не указаны расходы за данный отпуск глава, и потому должны стать основанием для проверки НАЗК.

Дубинский уверяет, что фотографии с отпуска ему передал “близкий к семье Гонтаревых источник, пожелавший не раскрывать себя“.

dubinsky.pro

Сами снимки датированы серединой июля 2016 года. На фото Гонтарева позирует сначала сама, а затем и с мужем Олегом, который на одной из фото запечатлен вместе с младшим сыном супружеской четы - Никитой.

dubinsky.pro

Помимо семейных фото, есть и несколько пейзажей, которые, по словам Дубинского, с точностью позволяют определить отель, в котором отдыхали Гонтаревы.

“Это [отель] The Sun Siyam Iru Fushi (город Манаду, административный центр атоллы Нуну, Мальдивская Республика). Отталкиваясь от расценок сайта booking.com, минимальная стоимость только отдыха в отеле с 17-23 июля 2017 на 2 взрослых и 1 ребенка составит 2874 долларов США, в которые входит трансфер в отель на частном самолете - за 500 долларов. Если же ни в чем себе не отказывать, и взять самую модную “виллу на воде“ - 26600 долларов за неделю! К которым надо прибавить еще 6200 долларов налога и 1500 долларов за трансфер, что в общем итоге превысит 900 000 гривен.

dubinsky.pro

Самый дешевый перелет на Мальдивы для 2 взрослых с ребенком, по данным сайта skyscanner.net, - это еще 2260 долларов США, если путешествовать эконом-классом. В “бизнесе“- стоимость билетов нужно утроить, и тогда получится 7000-8000 долларов США на семью. Таким образом, отпуск четы Гонтаревых мог стоить как 130 000 гривен так и легко превысить 1 000 000 гривен“, - посчитал расходы журналист.

Он также напомнил, что эти расходы значительно превышают 50 прожиточных минимумов (66500 грн), которые являются минимальной суммой не декларируемых по закону расходов.

“В то же время, в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, отсутствует сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии Гонтаревой в июле 2016 года. Что означает нарушение “Леди Г“ ч. 2 ст. 52 Закона Украины “О предупреждении коррупции“ от 14 октября 2014 № 1700-VII, о чем я направил соответствующте заявления в НАЗК, САП и НАБУ. И требую проверки нарушения антикоррупционного законодательства“, - добавил Дубинский.

Напомним, что зарплата председателя Национального банка до налогообложения в 2016 году составила 1,9 миллионов гривен.

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