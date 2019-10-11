СМИ назвали имя вероятного посла Украины в США

Новым послом Украины в США может стать постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко, заявляют со ссылкой на источники "Українські новини" в своем Telegram-канале "UN - сливы и груши".

По словам издания, указ президента Зеленского о назначении должен появиться в ближайшее время. В то же время в ООН вместо Ельченко отправят известного дипломата Сергея Кислицу.

Также издание заявляет, что должность посла в США предлагали действующему послу Украины во Франции Олегу Шамшуру, однако тот отказался.

"Отказ от должности посла США связана с состоянием здоровья Шамшура. Вероятно, что это именно так, ведь дипломату уже 63, а работа послом США требует очень много сил и здоровья", - говорится в сообщении.

Владимир Ельченко в период 2010-2015 годов был чрезвычайным и полномочным послом Украины в России, позже стал постоянным представителем Украины при ООН. С января 2016 года он также является постоянным представитель Украины в Совете безопасности ООН.

Напомним, Владимир Зеленский уволил посла Украины в США Валерия Чалого еще 19 июля, однако до сих пор эта должность остается вакантной. По данным источников ZN.UA, представления, на основании которых со своих должностей были уволены Чалый и еще 10 дипломатов, подписал не министр иностранных дел Павел Климкин, а его заместитель Егор Божок. Увольнение Чалого связывают с тем, что Зеленский не доверяет опытному дипломату, считая того "человеком Порошенко". После избрания Зеленского на пост президента американский вектор внешней политики оказался под контролем Администрации, а затем Офиса президента, а не МИД и посольства.

По материалам: Українські новини