СМИ назвали вероятную кандидатуру на место Соболева

В случае отставки Егора Соболева с должности главы комитета по вопросам противодействия и предотвращения коррупции Верховной Рады его может возглавить нардеп от "Народного фронта" Юрий Савчук.

Как информирует "Слово и Дело", об этом сообщает ТСН со ссылкой на источники во фракциях БПП и НФ.

По информации источников, ранее планировалось, что главой комитета станет нардеп из Радикальной партии Игорь Попов, но после скандала с ограблением магазина его сыном от этой идеи отказались.

Вместо этого Савчука могут назначить исполняющим обязанности главы комитета.

Напомним, 6 декабря комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции признал работу своего главы Егора Соболева неудовлетворительной.

После этого в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Егора Соболева с должности главы антикоррупционного комитета парламента.