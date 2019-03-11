СМИ опубликовали запись разговора Тимошенко и Коломойского

В сети появилась запись частного телефонного разговора, предположительно, между лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко и олигархом Игорем Коломойским. Как сообщает "Главком", соответствующая запись, датированная февралем 2019 года, обнародована 7 марта на британском сервисе Liveleak, который называют "сайтом сливов".

Судя по аудиозаписи, Тимошенко звонила, чтобы поздравить Коломойского с днем рождения. "Привет, именинник! Поздравляю тебя с днем рождения! Хочу поблагодарить в твой день рождения за все. За то, что ты можешь быть настоящим другом и настоящим партнером во всех важнейших делах", - говорит на записи голос, похожий на голос Юлии Тимошенко.

Она пожелала олигарху, чтобы ему "дали спокойствие", а также, чтобы "все самое плохое осталось позади в новом году".

В ответ Коломойский сказал: "Мы же пока цели не достигнем - мы не успокоимся".

"Нет, это однозначно!" - одобрительно ответила политик.

"Я очень ценю то, что ты делаешь. Очень", - резюмировала Тимошенко, выразив надежду, что они скоро увидятся.

После этого абоненты попрощались: "Пока. Обнимаю крепко", - сказала Тимошенко. Олигарх вместо этого ответил: "Целую".

Как известно, это не первый "слитый" в сеть телефонный разговор Коломойского: ранее экс-главу ЦИК Михаила Охендовского записали в офисе "Укропа". Видео встречи Коломойского и Тимошенко тоже было в СМИ, как и фото Луценко с Коломойским в Амстердаме. Также в интернете можно найти записи разговора олигарха с депутатами Иванчуком из "Народного фронта" и Найемом из БПП.

Напомним, ранее в фильме ВВС Зеленского и Тимошенко назвали кандидатами Коломойского.