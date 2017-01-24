СМИ: при обыске у Рената Кузьмина нашли золотую лопату

Украинские правоохранительные органы - в рамках одного из уголовных дел, возбужденных против бывшего заместителя генерального прокурора Рената Кузьмина, - провели обыск в его доме. Факт обысков он подтвердил недавно одному из украинских изданий, пишет LB.ua.

Вместе с тем, по информации одного из соратников Кузьмина, ныне осевшего в России, кроме ценностей, документов, а также материалов, непосредственно интересовавших следствие, у экс-замгенпрокурора нашли интересный "сувенир". Это - золотая лопата. Изделие выполнено в размерах, аналогичных тем, в которых производятся обычные огородные лопаты, однако изготовлено из золота.

В связи с тем, что официальных сообщений от силовых органов о результатах обысков у Кузьмина не было, LB.ua уже направляет соответствующие тематические запросы.

Напомним, Генеральная прокуратура подозревает бывшего первого заместителя генерального прокурора Рената Кузьмина в совершении ряда тяжких преступлений. В частности, против него расследуются я уголовные производства по ч. 3 ст. 371 Уголовного кодекса (незаконное задержание, привод, домашний арест или содержание под стражей). Она предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет.

Кроме того, расследование проводится по подозрению Кузьмина в организации в 2010 году незаконного задержания бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко; также - по обвинению в подстрекательстве судьи Печерского суда Киева к избранию Луценко меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кузьмин находится в государственном розыске.

Напомним, что самым ценным артефактом режима бывшего президента Виктора Януковича прежде считался "золотой батон", который обнаружили в Межигорье в 2014 году.