СМИ узнали о встрече помощников Зеленского с экс-чиновниками Белого дома в отеле Трампа

На встрече весной, когда Зеленский еще не был президентом, тема сына Байдена не поднималась, пишут СМИ.

В апреле 2019 года помощники кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского провели встречу с бывшими высокопоставленными чиновниками администрации президента США. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники.

По информации канала, участники встречи за ужином обсуждали избирательную кампанию в Украине и не затрагивали тему расследования в отношении Хантера Байдена - сына одного из предполагаемых участников выборов президента США Джо Байдена.

Как сообщается, встреча прошла 16 апреля в Trump International Hotel. Со стороны США на ней присутствовали бывший официальный представитель министерства здравоохранения Майк Рубино и экс-сотрудник Госдепартамента Мэтт Мауэрс. Также на ужин ненадолго приходил бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. По данным телеканала, на встрече также были руководители компании Signal Group Consulting. Ее услуги кампания Зеленского использовала для организации встреч с чиновниками за $60 тысяч. Частные встречи помогал координировать адвокат Маркус Коэн.

"Я сделал это в качестве одолжения. Я пришел, сел, поужинал и ушел. Я ни с кем не разговаривал, так как они говорили на другом языке", - сказал CNBC Майк Рубино.

Кто представлял сторону господина Зеленского, не уточняется.

Ранее личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани опубликовал частную переписку с экс-представителем Госдепартамента по вопросам Украины Куртом Волкером и помощником Зеленского Андреем Ермаком.

На фоне скандала из-за телефонного разговора между Трампом и Зеленским, Волкер подал в отставку в конце сентября.

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