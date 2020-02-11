СМИ узнали про отставку Пристайко

В Офисе президента уже начали подбор кандидатуры на замену Пристайко, утверждает Тарас Березовец.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в скором времени может потерять свою должность. Украинский журналист и телеведущий Тарас Березовец сообщает, что отставку Пристайко провоцирует ближайшее окружение президента и его помощник Андрей Ермак, сегодня ставший главой Офиса президента.

"Его раздражает, что Пристайко продолжает делать вид, что является министром иностранных дел, тогда как все знают, что реальный министр именно Ермак", - пишет Березовец.

По словам журналиста, в Офисе президента уже начали подбор кандидатуры на замену Пристайко.

"На собеседовании побывал вице-премьер Дмитрий Кулеба. Также в числе претендентов посол в США Владимир Ельченко. Но это, скорее, вариант нереалистичный", - отметил журналист.

По его данным, в должности он может не дожить даже до встречи "Нормандской четверки" в Берлине. По материалам Dialog.ua