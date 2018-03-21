СМИ узнали резонансные подробности о том, кто будет руководить САП в случае отставки Холодницкого

В случае отставки руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого ее может временно возглавить генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в Генеральной прокуратуре (ГПУ).

"Холодницкий - заместитель генпрокурора. Его первый заместитель не может выполнять обязанности заместителя генпрокурора. Поэтому и.о. руководителя САП будет сам Луценко", - заявил собеседник.

Отмечается, что до сих пор ни Луценко, ни кто-либо другой в ГПУ не имели доступа к делам Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Так, САП создавали для того, чтобы обезопасить Антикоррупционное бюро от вмешательства в его работу генерального прокурора.

"Луценко неоднократно с удивлением и некоторым возмущением рассказывал журналистам, что он понятия не имеет, что там происходит в НАБУ и какие дела оно расследует. Теперь он имеет все шансы предметно во всем разобраться. В своих попытках избавиться от Холодницкого, который якобы подыгрывал власти, руководители НАБУ нашли себе ситуативного партнера в лице Луценко", - пишет издание.

В то же время уточняется, что фактически, убегая от "давления власти", НАБУ рискует отдать себя полностью в ее руки.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, кто установил прослушку в кабинете Холодницкого.