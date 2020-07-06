Смолій розповів, чому Рада Нацбанку відмовилась призначити Чурія заступником голови НБУ

Очільник Ради Національного банку Богдан Данилишин хотів, щоб голова НБУ Яків Смолій погодив перепризначення Олега Чурія на посаду заступника голови регулятора з президентом Володимиром Зеленським.

Про це Смолій сказав в інтерв'ю LB.ua.

30 червня в Нацбанку заявили, що Рада НБУ безпідставно не розглянула питання про повторне призначення Чурія на посаду заступника голови регулятора, хоча термін його повноважень закінчується 10 липня 2020 року. В НБУ підкреслювали, що це може свідчити про "політичну вмотивованість окремих членів Ради НБУ". Сьогодні Данилишин повідомив, що Рада Національного банку відмовилася призначити Чурія заступником голови НБУ на новий термін.

За словами Смолія, конфлікт з Радою НБУ зіграв роль у його звільненні.

"Голова Ради не поставив в порядок денний те, що передбачено законом. Натомість сказав: "Погодьте це (перепризначення Чурія - ред.) з президентом". Хоча закон дає голові право формувати команду без погодження з будь-ким, окрім Ради НБУ. Оце важливо", - заявив Смолій.

Він натякнув, що Данилишин може діяти в інтересах олігарха Ігоря Коломойського. Смолій додав, що під час мітингів біля будівлі НБУ восени минулого року нардеп від Слуги народу Олександр Дубінський "говорив те саме, що Данилишин на засіданні Ради".

"Текст повністю дублювався. Питання ким - Данилишиним чи Дубінським", - сказав Смолій.

Він підкреслив, що Рада Нацбанку не має права втручатися в оперативну діяльність правління і роботу НБУ.

"Вони дають рекомендації, які не є обов'язковими до виконання, а через якийсь час роблять звіт щодо виконання їхніх рекомендацій. І на тому, що ми не виконали, вони дуже наполягають. Данилишин навіть подавав в комітет ВР пропозиції до внесення змін до Закону "Про Національний банк України", щоб рекомендації Ради були обов'язковими до виконання. А це ні що інше як пряме втручання в операційну діяльність. Бо тоді можна вказувати, яку ставку чи курс ставити. Ми намагалися той конфлікт врегулювати, залучали технічну допомогу МВФ та інших центральних банків, вони наводили приклади, як будується корпоративне управління, на що повинна впливати Рада, за чим вона має слідкувати, які її функції, чим повинно займатися правління і банк як такий. Але..." - додав ексголова НБУ.

Нагадаємо, 1 липня Яків Смолій, який очолював НБУ з березня 2018 року, повідомив, що написав і подав президенту України Володимиру Зеленському заяву про звільнення. Він заявив, що протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск. "Своєю відставкою я хочу застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні", - додав Смолій.

На наступний день парламент звільнив голову НБУ. В.о. керівника центробанку стала Катерина Рожкова, перший заступник голови НБУ.

Через відставку Смолія Україна скасувала розміщення євробондів на $ 1,75 млрд. Крім того, курс гривні помітно знизився.

За даними обізнаних джерел НВ Бізнес, у середу, 1 липня, в Офісі президента було дві зустрічі Смолія з президентом. На першій Зеленський погодився, що Смолій подасть у відставку після ухвалення Радою проекту постанови з критикою НБУ. Потім президент викликав його на другу зустріч, скасував домовленості і зажадав від Смолія відразу написати заяву. Текст самої заяви продиктував заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов.