Смолій розповів, коли на нього почався тиск

Колишній голова Національного банку України Яків Смолій вважає, що тиск на НБУ, через який він написав заяву на звільнення, розпочався ще з осені минулого року.

Про це він розповів у інтерв'ю LB.ua.

"З тих сфабрикованих, на мою думку, корупційних скандалів, коли двох осіб заарештували за спробу отримати хабар. І де зараз ці справи? Тоді ж почалися і мітинги. Місяць барабанили тут під стінами. Місяць біля будинку, де я живу: коні, люди, оркестри, похоронні марші. Ми були змушені з дружиною мешкати в квартирі, адресу якої вони не знали. Група каналу "1+1" приїздила в будинок, де живе моя дочка. Для чого?" - зауважив Смолій.

Він додав, що тиск чинився переважно на нього та його першу заступницю Катерину Рожкову. Згодом тиск почали чинити і на його заступника Юрія Чурія, наголосив Смолій.

Колишній очільник регулятора повідомив, що на одній із нарад за участю президента Володимира Зеленського, його радників та членів Кабміну міністр економіки заявив, що у їхньому макропрогнозі закладена інфляція 11%, обліковий курс долара до гривні - 29 чи 30.

"А Національний банк ставить собі за ціль інфляцію 5% +/- 1 відсотковий пункт і дає ринку встановлювати курс 27. Це впливає на дохідну частину бюджету. А їм треба зробити так, щоб курс і інфляція були саме такими. Даруйте, але це розмова не на професійному рівні", - підкреслив Яків Смолій.

Щодо мети нібито сфабрикованих корупційних справ Смолій пояснив, що їхньою метою, на його думку, була дискредитація НБУ.

"Якщо простежити лінію подій навколо "Приватбанку", є здогадки, що до цього, мабуть, може бути причетним Коломойський, щоб послабити вплив Національного банку в судах всередині країни та за кордоном. Але це здогадки",- відмітив він.

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