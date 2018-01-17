СНБО одобрил законопроект "О национальной безопасности Украины"

Законопроект направлен на повышение эффективности деятельности всех составляющих сектора безопасности и обороны в соответствии с нормами и стандартами НАТО и ЕС

На засіданні члени РНБО України обговорили і підтримали проект закону "Про національну безпеку України".

Цей закон розроблявся у тісній взаємодії з експертами НАТО, США та Європейського Союзу з метою приведення української законодавчої бази у відповідність до стандартів держав-членів НАТО. Після ухвалення Парламентом цей закон має стати основою для розробки та оновлення законодавства у сфері національної безпеки і оборони.

За словами Секретаря РНБО України, закон "Про національну безпеку України" має узагальнити та привести до єдиного знаменника усі вже здійснені та заплановані реформи сектору безпеки і оборони України, "а також поєднати у собі не тільки базові засади національної безпеки, а й питання демократичного цивільного контролю та основи планування у цих сферах".

Він додав, що законопроект спрямовано на підвищення ефективності діяльності всіх складових сектору безпеки і оборони відповідно до норм і стандартів НАТО та ЄС.

"Якнайшвидше ухвалення цього законопроекту має стати важливим елементом у сфері захисту української державності та протидії російській агресії", - наголосив О. Турчинов у коментарі.