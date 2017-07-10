СНБО отложил рассмотрение законопроекта о деоккупации Донбасса

Совет национальной безопасности и обороны отложил рассмотрение законопроекта о восстановлении суверенитета на Донбассе в связи с необходимостью проведения дополнительных консультаций.

Об этом сообщил заместитель председателя фракции "Народный фронт" в Верховной Раде, председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский.

"Рассмотрение проекта закона отложили. Он требует дополнительных консультаций, - сказал он.

Секретарь СНБО Александр Турчинов рассчитывает, что законопроект будет зарегистрирован в Раде в начале сентября после проведения консультаций с международными партнерами, в частности по "нормандскому формату" (Украина, Германия, Франция и Россия), США и НАТО.

"Закон готов. Но есть поручение президента, которое реализовано на заседании СНБО относительно проведения консультаций с нашими стратегическими партнерами. В первую очередь, это касается государств участников "нормандского формата", США и партнеров по НАТО относительно содержания этого закона... Я надеюсь, что после соответствующих консультаций в начале сентября закон будет внесен в Верховную Раду", - сказал Турчинов.

Напомним, Турчинов заявил, что в Украине нужно завершить АТО и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ.

Президент Порошенко, в свою очередь, пояснил, что был разработан законопроект о реинтеграции Донбасса, который предусматривает ряд мер по возврату оккупированных территорий и определяет их правовой статус.