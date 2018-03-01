СНБО поддержал ограничения в предоставлении гражданства Украины

Совет на­ци­о­наль­ной бе­зо­пас­нос­ти и обороны Украины (СНБО) поддержал предложение президента Петра Порошенко о необходимости ограничения оснований для предоставления гражданства Украины и предложила ему внести на рассмотрение Верховной Рады соответствующий законопроект, который также был одобрен советом. Об этом по итогам заседания сообщает пресс-служба СНБО.

"Речь идет об ограничении и более четком определении оснований для приобретения гражданства Украины, усилении ответственности за нарушения в этой сфере", - сказано в сообщении.

Совет поддержал законопроект о внесении изменений в закон о гражданстве Украины и предложил президенту внести его на рассмотрение парламента.

Также СНБО поручил Кабмину подать законопроект о введении механизма предварительной проверки оснований для въезда граждан "государств миграционного риска", в том числе РФ. В механизме должно быть использовано электронное сообщение о намерении посетить Украину.

Кроме того правительство должно принять меры по совершенствованию механизма координации государственной политики в сфере интегрированного управления границами, контроля за пребыванием иностранцев на территории Украины и противодействия нелегальной миграции.

Ранее на заседании СНБО Порошенко заявил о необходимости ужесточить правила получения украинского гражданства, чтоб "не досталось кому попало".