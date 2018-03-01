СНБО поручил Кабмину подать законопроект о механизме предварительной проверки оснований для въезда в Украину иностранцев из ряда стран, в т.ч. из РФ

Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины рассмотрел предложения по совершенствованию процедур и усиления контроля за приобретением гражданства Украины ввиду роста угроз национальной безопасности, связанных с внешней миграцией в условиях российской агрессии и дал соответствующие поручения Кабмину.

"Речь идет об ограничении и более четком определении оснований для приобретения гражданства Украины, усилении ответственности за нарушения в этой сфере. Кабинету министров Украины поручено подать законопроект о введении механизма предварительной проверки оснований для въезда граждан государств миграционного риска, в том числе Российской Федерации, с использованием электронного сообщения о намерении посетить Украину, принять меры по совершенствованию механизма координации государственной политики в сфере интегрированного управления границами, контроля за пребыванием иностранцев на территории Украины и противодействия нелегальной миграции", - сообщает в четверг вечером пресс-служба СНБО Украины.

Также в информации отмечается, что Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал проект закона Украины "О внесении изменений в закон Украины "О гражданстве Украины" и предложил президенту Украины Петру Порошенко внести его на рассмотрение Верховной Рады.