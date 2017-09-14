СНБО принял Концепцию обеспечения контрразведывательного режима

На заседании Совета национальной безопасности и обороны было принято концепции обеспечения контрразведывательного режима и развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период.

Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов, - пишет сайт Совета.

"На заседании СНБО Украины было рассмотрено и принято Концепцию обеспечению контрразведывательного режима в Украине и Концепция реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период", - говорится в сообщении.

Турчинов отметил, что учитывая безопасную ситуацию, приоритеты "Национальной разведывательной программы на 2016-2020 годы, усиление контрразведывательной защиты, борьба с терроризмом и диверсионной деятельностью". Среди приоритетов - реализация государственной политики в сфере кибербезопасности, выполнение мероприятий по развитию и модернизации специальной связи и защиты информации.

Напомним, что ранее президент Украины Петр Порошенко во время заседания СНБО заявил: "Мы способны сдерживать российского агрессора, который имеет самую сильную армию на континенте, которая по численности в пять раз больше нашей, а военный бюджет которой в отдельные годы превышал наш в 16 раз".

По материалам СНБО